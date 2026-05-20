OD ANĐELKINE KAPIJE, DO DUČIĆEVE ČESME: Novo lice Starog grada u Trebinju oduševljava turiste

KAMENE ulice, miris lavande i ruzmarina, obnovljene fasade i novi trgovi vratili su pun sjaj trebinjskom Starom gradu, koji danas predstavlja jednu od najlepših turističkih celina u regionu.

D. Curać

Zahvaljujući podršci Vlade Srbije od skoro dva miliona KM i nizu projekata koje realizuje Gradska uprava Trebinja, stari deo grada doživeo je potpunu transformaciju, na oduševljenje i Trebinjaca i brojnih turista.

Posebnu pažnju posetilaca privlači Anđelkina kapija, poznata iz serije "Ranjeni orao", ali i nova česma posvećena Jovanu Dučiću, poklon Pokrajinske vlade Vojvodine gradu na Trebišnjici.

Jovana iz Novog Sada kaže da nije očekivala da će je Trebinje toliko oduševiti.

- Tražila sam Anđelkinu kapiju, a pronašla mnogo više od toga. Oduševili su me izgled Starog grada, mediteranski duh, čistoća i reka koja prolazi kroz grad. Posebno mi je bilo lepo kada sam videla da je česma poklon Vojvodine - rekla je Jovana.

Njen prijatelj Stefan, koji je i ranije boravio u Trebinju, kaže da je razlika ogromna.

- Bio sam ovde pre nekoliko godina kada su radovi bili u punom jeku. Sada sve izgleda mnogo uređenije. Stari grad je dobio potpuno novu energiju - rekao je on.

Simbol BOŽO Morić naglašava da je osnovni cilj svih aktivnosti da Stari grad ostane prepoznatljiv simbol Trebinja, ali i mesto prijatno za život i boravak turista. - Želimo uređen, funkcionalan i lep Stari grad, ali bez gubitka njegovog iskonskog duha. Upravo zato je važno da svi zajedno učestvujemo u njegovom očuvanju - poručio je Morić.

Član radnog tima za uređenje Starog grada Božo Morić ističe da je cilj projekata očuvanje autentičnosti ovog dela Trebinja.

- Popločavanje ulica, realizovano uz pomoć Vlade Srbije, potpuno je promenilo izgled Starog grada. Paralelno sa tim postavljamo mobilijar od prirodnih materijala, uređujemo fasade i uvodimo jedinstven izgled letnjih bašti i tendi - rekao je Morić.

Na Trgu Travunija postavljeni su ujednačeni stolovi i stolice, kao i suncobrani u bež boji, kako bi se očuvao autentičan izgled ambijenta. Poseban akcenat stavljen je na obnovu Anđelkine kapije, koja je dobila novu fasadu, dekorativnu rasvetu i mediteransko zelenilo - agave, lavandu i bugenvilije.

U planu je i dodatno ozelenjavanje centralnih ulica Starog grada saksijama od pečene gline sa maslinama, ruzmarinom i cvećem, dok će krajem maja biti završeno i novo osvetljenje Trga Travunija.