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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

В.М.

28. 07. 2026. u 07:02

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

LIGA ŠAMPIONA KVALIFIKACIJE

17.00 Kups - Sabah 2 (sa 2.63 na 2.30)

18.00 Linkoln red imps - Mjalbi GG (sa 1.91 na 1.83)

PRIJATELjSKI MEČ

18.00 Real Madrid - Leganes GG (sa 2.00 na 1.80)

LIGA KONFERENCIJA KVALIFIKACIJE

19.00 Apolon - Dila UG 0-2 (sa 2.20 na 2.07)

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