KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
LIGA ŠAMPIONA KVALIFIKACIJE
17.00 Kups - Sabah 2 (sa 2.63 na 2.30)
18.00 Linkoln red imps - Mjalbi GG (sa 1.91 na 1.83)
PRIJATELjSKI MEČ
18.00 Real Madrid - Leganes GG (sa 2.00 na 1.80)
LIGA KONFERENCIJA KVALIFIKACIJE
19.00 Apolon - Dila UG 0-2 (sa 2.20 na 2.07)
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