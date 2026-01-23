KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
LIGA 1
20.00 Okser - PSŽ UG 0-2 (sa 2,50 na 2,29)
BUNDESLIGA
20.30 Sankt Pauli - Hamburg 2 (sa 3,11 na 2,80)
SERIJA A
20.45 Inter - Piza GG (sa 2,50 na 2,25)
LA LIGA
21.00 Levante - Elče 1 (sa 2,50 na 2,38)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
JUČE JE TIKET PROŠAO: Evo predloga iz ostalih sportova za četvrtak
22. 01. 2026. u 08:08
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
22. 01. 2026. u 08:05
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
22. 01. 2026. u 07:15
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
A ŠVEĐANI - ZAPANjENI! Evo šta su "delije" upravo uradile na ulicama Malmea (FOTO)
Malme i Crvena zvezda igraju danas utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a pred taj megdan - bilo je na momente baš "živo" na ulicama pomenutog švedskog grada.
22. 01. 2026. u 17:53 >> 18:31
OVO NISU OČEKIVALI: Novak Đoković se obratio Hrvatima na ćirilici (FOTO)
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično zanimljive.
22. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)