TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Тип редакција

23. 01. 2026. u 06:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Foto Profimedia

LIGA 1

20.00 Okser - PSŽ UG 0-2 (sa 2,50 na 2,29)

BUNDESLIGA

20.30 Sankt Pauli - Hamburg 2 (sa 3,11 na 2,80)

SERIJA A

20.45 Inter - Piza GG (sa 2,50 na 2,25)

LA LIGA

21.00 Levante - Elče 1 (sa 2,50 na 2,38)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BAŠ JE UMIŠLJEN: Komšije progovorile o Milanu Stankoviću - Niko se ne druži s njim

BAŠ JE UMIŠLjEN: Komšije progovorile o Milanu Stankoviću - "Niko se ne druži s njim"