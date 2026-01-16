CRVENI FIKSEVI: Leće desetkovan u Milanu
* Everton oslabljen u Birmingenu
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Everton (Premijer liga) 2 Aston Vila – Everton 1 ( KVOTA: 1.70)
Marselj (Francuska 1)2 Anže – Marselj 1 (5.80)
Leće (Italija 1) 2 Milan – Leće 1 (1.30)
Gimaraeš (Portugalija 1) 2 Gimaraeš – Porto 2 (1.50)
Šabab (S. Arabija) 2 Nasr – Šabab 1 -
Ourense (Španija 3) 2 Ourense – Osasuna B 2 -
Malaga B (Španija 4) 2 Malaga B – Ekstremadura 2 -
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
