CRVENI FIKSEVI: Leće desetkovan u Milanu

Žarko Urošević

16. 01. 2026. u 13:00

* Everton oslabljen u Birmingenu

FOTO: M. Vukadinović

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Everton (Premijer liga) 2 Aston Vila – Everton 1 ( KVOTA: 1.70)

Marselj (Francuska 1)2 Anže – Marselj 1   (5.80)

Leće (Italija 1) 2 Milan – Leće 1    (1.30)

Gimaraeš (Portugalija 1) 2 Gimaraeš – Porto 2    (1.50)

Šabab (S. Arabija) 2 Nasr – Šabab 1 -

Ourense (Španija 3) 2 Ourense – Osasuna B 2 -

Malaga B (Španija 4) 2 Malaga B – Ekstremadura 2 -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

