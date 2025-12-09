TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Тип редакција

09. 12. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

FOTO: Tanjug/AP

AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA

11.00 Visel Kobe - Čengdu Rongčeng UG 0-2 (sa 2,15 na 1,85)

11.00 Mačida Zelvija - Ulsan 1 (sa 1,55 na 1,42)

BUGARSKA PRVA LIGA

16.30 Botev Vratsa - Montana 1 (sa 1,85 na 1,75)

LIGA ŠAMPIONA

18.45 Bajern Minhen - Sporting 1 (sa 1,33 na 1,25)

21.00 Inter - Liverpul 1 (sa 2,40 na 1,95)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?