KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA
11.00 Visel Kobe - Čengdu Rongčeng UG 0-2 (sa 2,15 na 1,85)
11.00 Mačida Zelvija - Ulsan 1 (sa 1,55 na 1,42)
BUGARSKA PRVA LIGA
16.30 Botev Vratsa - Montana 1 (sa 1,85 na 1,75)
LIGA ŠAMPIONA
18.45 Bajern Minhen - Sporting 1 (sa 1,33 na 1,25)
21.00 Inter - Liverpul 1 (sa 2,40 na 1,95)
