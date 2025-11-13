KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
PRIJATELjSKI MEČ
12.00 Moldavija U21 - Albanija U21 2 (sa 2,30 na 2,15)
13.30 Tajland - Singapur 1 (sa 1,32 na 1,27)
15.00 Bangladeš - Nepal 1 (sa 1,91 na 1,75)
17.00 Iran - Zelenortska Ostrva 1 (sa 2,10 na 1,95)
KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO
17.00 Nigerija - Gabon GG (sa 2,25 na 2,00)
20.45 Engleska - Srbija 1 (sa 1,35 na 1,29)
