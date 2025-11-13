TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Тип редакција

13. 11. 2025. u 08:17

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

FOTO: M. Vukadinović

PRIJATELjSKI MEČ 

12.00 Moldavija U21 - Albanija U21 2 (sa 2,30 na 2,15)

13.30 Tajland - Singapur 1 (sa 1,32 na 1,27)

15.00 Bangladeš - Nepal 1 (sa 1,91 na 1,75)

17.00 Iran - Zelenortska Ostrva 1 (sa 2,10 na 1,95)

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO

17.00 Nigerija - Gabon GG (sa 2,25 na 2,00)

20.45 Engleska - Srbija 1 (sa 1,35 na 1,29)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće

BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće