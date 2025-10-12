TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

Тип редакција

12. 10. 2025. u 11:45

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове недеље

FOTO: Tanjug/AP

ŠPANIJA 4

12.00 Kolonija moskardo - Konkensa UG 0-2 (sa 1,80 na 1,65)

SVETSKO PRVENSTVO KVALIFIKACIJE - EVROPA

18.00 Holandija - Finska 1 (sa 1,17 na 1,10)

18.00 Škotska - Belorusija 1 (sa 1,28 na 1,17)

20.45 Danska - Grčka 1 (sa 1,85 na 1,67)

20.45 Rumunija - Austrija 2 (sa 2,00 na 1,85)

