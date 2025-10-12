KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
ŠPANIJA 4
12.00 Kolonija moskardo - Konkensa UG 0-2 (sa 1,80 na 1,65)
SVETSKO PRVENSTVO KVALIFIKACIJE - EVROPA
18.00 Holandija - Finska 1 (sa 1,17 na 1,10)
18.00 Škotska - Belorusija 1 (sa 1,28 na 1,17)
20.45 Danska - Grčka 1 (sa 1,85 na 1,67)
20.45 Rumunija - Austrija 2 (sa 2,00 na 1,85)
