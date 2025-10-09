TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Тип редакција

09. 10. 2025. u 10:32

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог четвртка

FOTO: Tanjug/AP

KVALIFIKACIJE ZA AZIJSKI KUP

11.00 Pakistan - Avganistan UG 0-2 (sa 1,70 na 1,53)

13.30 Singapur - Indija 2 (sa 3,75 na 2,75)

14.00 Laos - Malezija GG (sa 3,50 na 2,25)

PRIJATELjSKI MEČ 

15.00 Uzbekistan - Kuvajt 1 (sa 1,33 na 1,18)

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO

20.45 Češka Republika - Hrvatska UG 3+ (sa 2,05 na 1,85)

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

