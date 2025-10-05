TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje

Тип редакција

05. 10. 2025. u 11:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: Tanjug/AP

ŠPANIJA 4

12.00 Antekera - Sabadel 2 (sa 3,50 na 2,60)

SERIJA A

12.30 Udineze - Kaljari 1 (sa 2,25 na 2,10)

PREMIJER LIGA

15.00 Njukasl - Notingem forest 1  (sa 1,73 na 1,55)

17.30 Brentford - Mančester siti 2 (sa 1,67 na 1,60)

SUPERLIGA SRBIJE

19.00 Napredak - Crvena zvezda 2 (sa 1,30 na 1,20)

