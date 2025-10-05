KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove nedelje
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
ŠPANIJA 4
12.00 Antekera - Sabadel 2 (sa 3,50 na 2,60)
SERIJA A
12.30 Udineze - Kaljari 1 (sa 2,25 na 2,10)
PREMIJER LIGA
15.00 Njukasl - Notingem forest 1 (sa 1,73 na 1,55)
17.30 Brentford - Mančester siti 2 (sa 1,67 na 1,60)
SUPERLIGA SRBIJE
19.00 Napredak - Crvena zvezda 2 (sa 1,30 na 1,20)
