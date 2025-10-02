TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog četvrtka

Тип редакција

02. 10. 2025. u 11:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: Tanjug/AP/Nick Potts

SINGAPUR 1

14.15 Jang lajons - Hougang junajted 2 (sa 1,67 na 1,48)

LIGA KONFERENCIJA

18.45 Lozana - Brejdablik UG3+  (sa 1,53 na 1,36)

18.45 Kups - Drita 1 (sa 1,72 na 1,55)

18.45 Dinamo Kijev - Kristal palas 2 (sa 1,57 na 1,48)

LIGA EVROPE

21.00 Seltik - Braga 1 (sa 2,03 na 1,90)

21.00 Fejenord - Aston vila 2 (sa 2,45 na 2,28)

