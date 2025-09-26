TIP

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

26. 09. 2025. u 12:10

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Brajton - TOTENHEM 2:2

Mančester j. - ČELSI 2:1

ARSENAL - MANČESTER S. 1:1

Verona - JUVENTUS 1:1

SALCBURG - Šturm 0:2

Gimaraeš - BRAGA 1:1

PARTIZAN - C. zvezda 1:2

HAJDUK - Dinamo 0:2

Kasimpaša - FENERBAHČE 1:1

PSV - AJAKS 2:2

BENFIKA - Rio Ave 1:1

NAREDNI MEČEVI

petak

BENFIKA - Žil Visente 1 1.25

subota

TOTENHEM - Vulvs 1 1.48

ČELSI - Brajton 1 1.80

MANČESTER S. - Barnli 1 1.20

HAJDUK - Lokomotiva 1 1.40

OFK Beograd - PARTIZAN 2 -

JUVENTUS - Atalanta 1 1.87

Ekscelzior - PSV 2 1.22

AJAKS - Breda 1 1.25

nedelja

Njukasl - ARSENAL X2 1.33

Tirol - SALCUBURG 2 1.53

BRAGA - Nasional 1 1.42

FENERBAHČE - Antalija 1 1.20

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)