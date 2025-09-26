IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Brajton - TOTENHEM 2:2
Mančester j. - ČELSI 2:1
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
ARSENAL - MANČESTER S. 1:1
Verona - JUVENTUS 1:1
SALCBURG - Šturm 0:2
Gimaraeš - BRAGA 1:1
PARTIZAN - C. zvezda 1:2
HAJDUK - Dinamo 0:2
Kasimpaša - FENERBAHČE 1:1
PSV - AJAKS 2:2
BENFIKA - Rio Ave 1:1
NAREDNI MEČEVI
petak
BENFIKA - Žil Visente 1 1.25
subota
TOTENHEM - Vulvs 1 1.48
ČELSI - Brajton 1 1.80
MANČESTER S. - Barnli 1 1.20
HAJDUK - Lokomotiva 1 1.40
OFK Beograd - PARTIZAN 2 -
JUVENTUS - Atalanta 1 1.87
Ekscelzior - PSV 2 1.22
AJAKS - Breda 1 1.25
nedelja
Njukasl - ARSENAL X2 1.33
Tirol - SALCUBURG 2 1.53
BRAGA - Nasional 1 1.42
FENERBAHČE - Antalija 1 1.20
