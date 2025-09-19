TIP

CRVENI FIKSEVI - Leverkuzen bez dvojice veznih na Menhengladbah

Žarko Urošević

19. 09. 2025. u 08:00

* Utakmice na kojima su iznenađenja veoma moguća

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ - Леверкузен без двојице везних на Менхенгладбах

Foto: M.V.

KLUBOVI SA BAR TRI ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Koritiba (Brazil 2) 3 Amerika MG – Koritiba 1   (KVOTA, 2.30)

Gojas (Brazil 2) 3 Gojas – Paisandu X2    (2.00)

Šturm B (Austrija 2) 3 Šturm B – Austrija (Am.) 2    (2.40)

CSKA (Rusija 1) 2 Soči – CSKA 1X    (2.55)

Leverkuzen (Nemačka 1) 2 Leverkuzen – M`gladbah X2 (2.40)

PK 35 (Finska 2) 2 PK 35 – Klubi 2   (2.80)

Sigma (Češka 1) 2 Sigma – Teplice X2 (2.10)

Haverfordvest (Vels 1) 2 Haverfordvest – Konah 2    (2.80)

Ararat (Jermenija) 2 Aearat – Noa 2   (7.00)

Apolon L. (Kipar 1) 2 Apolon L. - Paralimni X2  (3.00)

Dinamo B. (Gruzija 1) 2 Dinamo B. - Telavi 2  (5.20)

Po (Francuska 2) 2 Bulonj – Po 1   (2.40)

Kerinjola (Italija 3) 2  Kerinjola – Fođa 2  (4.70)

Himnastik (Španija 3) 2 CE Europa – Himnastik 1   - 

Plimut (Engl L. 1) 2 Plimut – Piterbro X2    (1.90)  

Saporo (Japan 2) 2 Tokušima – Saporo 1   (2.00)

Pro Patrija (Italija 3) 2 LR Vićenca - Pro Patrija 1   (1.30)

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

