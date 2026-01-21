AUSTRALIJAN OPEN: Siner nastavlja da melje, Vavrinka se oprašta od Melburna
POSLE ponoći počinju mečevi drugog kola grend slema u Melburnu, a smo za vas pripremili nove parove.
Australijan open
4.30 Artur Gea - Vavrinka 1 (1,63)
4.30 Tomas Mahač - Stefanos Cicipas 1 (1,50)
9.00 Janik Siner - Džejms Dakvort -26,5 (1,87)
Kvota: 4,57
