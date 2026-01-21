TIP ostali sportovi

AUSTRALIJAN OPEN: Siner nastavlja da melje, Vavrinka se oprašta od Melburna

Marko Milosavljević

21. 01. 2026. u 14:00

POSLE ponoći počinju mečevi drugog kola grend slema u Melburnu, a smo za vas pripremili nove parove.

АУСТРАЛИЈАН ОПЕН: Синер наставља да меље, Вавринка се опрашта од Мелбурна

Foto: Profimedia

Australijan open

4.30 Artur Gea - Vavrinka 1 (1,63)

4.30 Tomas Mahač - Stefanos Cicipas 1 (1,50)

9.00 Janik Siner - Džejms Dakvort -26,5 (1,87)

Kvota: 4,57

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi
Tenis

0 4

ODREKLA SE JAVNO RUSIJE, PA ODMAH DOŽIVELA OVO! Velika ruska zvezda nije ni sanjala da šta će da joj se desi

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu. Ali, danas je doživela - šok.

21. 01. 2026. u 16:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje

DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje