KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke i fudbala.
Sreda
18.00 Zirat - Trentino ukupan broj poena prvi set +45.5 (1.78)
21.00 Čelsi - Pafos D 2-4 (1.55)
Ukupna kvota: 4.97
