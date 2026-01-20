AUSTRALIJAN OPEN: Međedović muči De Minora, kraj za Opelku...
U noći između utorka i srede igraju se mečevi drugog kola Australijan opena, a mi smo za vas spremili tri predloga.
Australijan open
2.30 Opelka - Davidovič Fokina 2 (1,43)
4.30 Tompson - Boržeš 2 (1,50)
9.00 Međedović - De Minor +36,5 (1,90)
Kvota: 4,05
