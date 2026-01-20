TIP ostali sportovi

AUSTRALIJAN OPEN: Međedović muči De Minora, kraj za Opelku...

Marko Milosavljević

20. 01. 2026. u 13:00

U noći između utorka i srede igraju se mečevi drugog kola Australijan opena, a mi smo za vas spremili tri predloga.

АУСТРАЛИЈАН ОПЕН: Међедовић мучи Де Минора, крај за Опелку...

FOTO: Profimedia

Australijan open

2.30 Opelka - Davidovič Fokina 2 (1,43)

4.30 Tompson - Boržeš 2 (1,50)

9.00 Međedović - De Minor +36,5 (1,90)

Kvota: 4,05

