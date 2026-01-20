SUDAR SLIČNIH STILOVA: Valensija igra za malo racionalnije
KOŠARKAŠI Valensije će se u 23. kolu Evrolige sastati sa Parizom.
Danas se u Španiji sastaju dve ekipe koje sigurno igraj u najbržem ritmu u Evropi.
Ipak, Valensija ima kvalitetniji sastav i njena igra je daleko racionalnija od Parizove.
"Slepi miševi" su pokazali veliki kvalitet u dosadašnjem delu takmičenja i trentno se nalaze na deobi četvrtog mesta zajedno sa Real Madridom.
Trenutno su u lošoj formi, međutim, ovo je idealna prilika da istu podignu i vrate samopouzdanje.
Verujemo da će savladati francuskog predstavnika.
NAŠ TIP: H1 -8,5 (kvota 1,88)
