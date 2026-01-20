TIP ostali sportovi

SUDAR SLIČNIH STILOVA: Valensija igra za malo racionalnije

Marko Milosavljević

20. 01. 2026. u 12:37

KOŠARKAŠI Valensije će se u 23. kolu Evrolige sastati sa Parizom.

СУДАР СЛИЧНИХ СТИЛОВА: Валенсија игра за мало рационалније

Foto: Profimedia

Danas se u Španiji sastaju dve ekipe koje sigurno igraj u najbržem ritmu u Evropi.

Ipak, Valensija ima kvalitetniji sastav i njena igra je daleko racionalnija od Parizove.

"Slepi miševi" su pokazali veliki kvalitet u dosadašnjem delu takmičenja i trentno se nalaze na deobi četvrtog mesta zajedno sa Real Madridom.

Trenutno su u lošoj formi, međutim, ovo je idealna prilika da istu podignu i vrate samopouzdanje.

Verujemo da će savladati francuskog predstavnika.

NAŠ TIP: H1 -8,5 (kvota 1,88)

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 7

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

