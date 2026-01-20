KO ĆE IMATI ŠUTERSKO VEČE? Batler i Vezenkov ubacuju barem po dve trojke, Monako zaustavlja Mekintajera...
ZA danas smo vam spremili još jedan interesantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođenih trojki igrača.
Utorak
18.15 Saša Vezenkov +1,5 (1,67)
18.45 Džered Batler +1,5 (1,55)
18.45 Kodi Miler Mekintajer -1,5 (1,67)
Kvota: 4,32
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope
20. 01. 2026. u 08:24 >> 10:05
ZVEZDA ZNA KAKO SE IGRA SA MONAKOM: Crveno-beli veruju u još jednu pobedu
20. 01. 2026. u 08:30
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?
Najnovije vesti iz tenisa su šokantne.
20. 01. 2026. u 16:41
NEĆE VIŠE DA IGRA ZA SRBIJU! Evo ko se prvi povukao iz reprezentacije nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva
Posle kraha Orlova na Evropskom prvenstvu došlo je i do prvog oproštaja od dresa s državnim grbom.
20. 01. 2026. u 13:47
Komentari (0)