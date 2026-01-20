TIP ostali sportovi

KO ĆE IMATI ŠUTERSKO VEČE? Batler i Vezenkov ubacuju barem po dve trojke, Monako zaustavlja Mekintajera...

Marko Milosavljević

20. 01. 2026. u 12:30

ZA danas smo vam spremili još jedan interesantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođenih trojki igrača.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Utorak

18.15 Saša Vezenkov +1,5 (1,67)

18.45 Džered Batler +1,5 (1,55)

18.45 Kodi Miler Mekintajer -1,5 (1,67)

Kvota: 4,32

