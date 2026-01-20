VATERPOLO TIKET: "Delfini" rutinski odrađuju posao, Španci ruše Mađare i idu u polufinale...
DANAS se igra poslednje kolo grupe "E" na Evropskom prvenstvu u vaterpolu, a mi smo za vas spremili nove predloge.
Vaterpolo tiket
15.30 Holandija - Francuska +25,5 (1,87)
18.00 Španija - Mađarska 1 (1,48)
20.30 Srbija - Crna Gora H1 -3,5 (1,95)
Kvota: 5,40
