BARSA SE VRAĆA NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Dubai je pretrpeo prvi poraz pred punim tribinama

Marko Milosavljević

20. 01. 2026. u 09:00

U 23. kolu najelitnijeg evropskog takmičenja pratićemo okršaj Barselone i Dubaija.

FOTO: Profimedia

Barsin niz od pet pobeda je prekinut upravo na evrosceni, u prošlom kolu Katalonci su poraženi od Real Madrida rezultatom 80:61.

Međutim, dva dana kasnije su ostvarili pobedu nad Burgosom u domaćem šampionatu, konačan rezultat glasio je 79:80.

Sa druge strane, izabranici Jurice Golemca su doživeli prvi poraz u svojoj dvorani pred punim tribinama, savladao ih je Virtus rezultatom 72:80.

Loše su igrači Dubaija izgledali u napadu, a protivnik je to znao da iskoristi i na kraju zasluženo slavi.

Verujemo da će utakmica u Blaugrani biti otvorena i efikasna.

NAŠ TIP: +171,5 (kvota 1,90)

