AUSTRALIJAN OPEN: Šelton ide u drugo kolo, kraj za Mikelsena...

Marko Milosavljević

19. 01. 2026. u 15:17

TRENUTNO se u Srbiji igra Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a mi smo za vas spremili nove predloge.

АУСТРАЛИЈАН ОПЕН: Шелтон иде у друго коло, крај за Микелсена...

FOTO: Tanjug/AP

Australijan open

2.00 Hačanov - Mikelsen 1 (1,65)

3.30 Šelton - Imber 1 (1,60)

3.30 Dakvort - Prižmić 2 (1,80)

Kvota: 4,75

