EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU: Srbija je sada puna samopouzdanja, Hrvati na teškom zadatku...
DANAS se igra treće kolo grupne faze Evropskog prvenstva u rukometu, a mi smo za vas spremili nekoliko predloga.
Ponedeljak
18.00 Austrija - Srbija 2 (1,75)
18.00 Holandija - Španija H1 2,5 (1,90)
20.30 Francuska - Norveška 1 (1,30)
Kvota: 4,32
