TIP ostali sportovi

EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU: Srbija je sada puna samopouzdanja, Hrvati na teškom zadatku...

Marko Milosavljević

19. 01. 2026. u 09:15

DANAS se igra treće kolo grupne faze Evropskog prvenstva u rukometu, a mi smo za vas spremili nekoliko predloga.

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У РУКОМЕТУ: Србија је сада пуна самопоуздања, Хрвати на тешком задатку...

G.Šljivić

Ponedeljak

18.00 Austrija - Srbija 2 (1,75)

18.00 Holandija - Španija H1 2,5 (1,90)

20.30 Francuska - Norveška 1 (1,30)

Kvota: 4,32

