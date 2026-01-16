TIP ostali sportovi

SRBIJA JE PRENELA PET BODOVA: "Delfini" plivaju ka polufinalu

Marko Milosavljević

16. 01. 2026. u 08:34

VATERPOLISTI Srbije će se u prvom kolu novoformirane grupe sastati sa Francuskom.

FOTO: AP

"Delfini" su idgrali sjajno u grupi i posle tri odigrane utakmice zasluženo su zauzeli prvu poziciju.

U poslednjem kolu su savladali Izrael, nakon 32 minuta igre rezultat je glasio 19:9.

Ono što raduje naše navjače je to što Nikola Jakšić i družina preneli čak pet bodova i imaju dobru šansu da se plasiraju u polufinale.

Francuzi su uspeli da obezbede plasman u novu fazu, ali nisu uspeli da prenesu bodove.

Verujemo da će Srbija ostvariti rutinksi trijumf.

NAŠ TIP: Francuska - Srbija H2 6,5 (kvota 1,77)

