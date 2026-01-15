PARIŽANI IGRAJU BRZU KOŠARKU: Monako je u vrhu tabele

KOŠARKAŠI Monaka će u 22. kolu Evrolige gostovati Parizu.

FOTO: Profimedia

Parižani igraju brzu i efikasnu košarku, međutim, to im nije donelo pozitivan rezultat.

U dosadašnjem deu takmičenja su ostvarili samo 7 pobeda uz 13 poraza, trenutno se nalaze na 15. poziciji.

Sa druge strane, igrači Monaka se nalaze na deobi drugog mesta zajedno sa Valensijom i Barselonom.

Verujemo da će gostujući tim slaviti.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,53)

