PARIŽANI IGRAJU BRZU KOŠARKU: Monako je u vrhu tabele
KOŠARKAŠI Monaka će u 22. kolu Evrolige gostovati Parizu.
Parižani igraju brzu i efikasnu košarku, međutim, to im nije donelo pozitivan rezultat.
U dosadašnjem deu takmičenja su ostvarili samo 7 pobeda uz 13 poraza, trenutno se nalaze na 15. poziciji.
Sa druge strane, igrači Monaka se nalaze na deobi drugog mesta zajedno sa Valensijom i Barselonom.
Verujemo da će gostujući tim slaviti.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,53)
