TIP ostali sportovi

PARIŽANI IGRAJU BRZU KOŠARKU: Monako je u vrhu tabele

Marko Milosavljević

15. 01. 2026. u 14:34

KOŠARKAŠI Monaka će u 22. kolu Evrolige gostovati Parizu.

ПАРИЖАНИ ИГРАЈУ БРЗУ КОШАРКУ: Монако је у врху табеле

FOTO: Profimedia

Parižani igraju brzu i efikasnu košarku, međutim, to im nije donelo pozitivan rezultat.

U dosadašnjem deu takmičenja su ostvarili samo 7 pobeda uz 13 poraza, trenutno se nalaze na 15. poziciji.

Sa druge strane, igrači Monaka se nalaze na deobi drugog mesta zajedno sa Valensijom i Barselonom.

Verujemo da će gostujući tim slaviti.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,53)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na Parku prinčeva“

POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“