VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENJE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.

AP Photo/Evan Vucc

- Odmah sam zamolio Amerikance da ne razgovaraju o ovom pitanju. Rekao sam upravo ovo: Rusija i mi smo odavno doneli odluku, svi to znaju i delovaćemo zajedno, i ne pokušavajte da nas razdvojite ili nekako zavadite - rekao je Lukašenko na sastanku sa državnim sekretarom Savezne države Sergejem Glazjevom, prenosi RIA Novosti.

On je naveo da je pitanje Rusije pokrenuto na njegovu inicijativu tokom prvog sastanka sa američkom delegacijom.

Prema njegovim rečima, američka strana je odgovorila da razume suštinu odnosa između Belorusije i Rusije.

- Amerikanci su rekli: "Mi o tome nismo ni razgovarali u našim pregovorima; mi savršeno dobro razumemo šta Rusija znači za Belorusiju, a šta Belorusija znači za Rusiju." A onda, Kina - rekao je Lukašenko.

On je podvukao da u pregovorima sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, Minsk ne rešava svoje probleme na račun Rusije.

Beloruski predsednik je takođe negirao pisanje medija da je na zahtev ruskog lidera Vladimira Putina, odbio da prisustvuje sastanku Odbora za mir koji je inicirao predsednik SAD Donald Tramp, gde bi Minsk trebalo da predstavlja ministar spoljnih poslova Maksim Riženkov.

Takođe je dodao da namerava da sa Putinom razgovara o učešću Minska u Trampovom Odboru za mir.

On je napomenuo da Minsk, kao deo Odbora za mir, ne planira da izdvoji sredstva za obnovu Pojasa Gaze.

- Nemamo nameru da izdvojimo milijarde. Putin ih je izdvojio - hvala vam. Amerikanci će možda izdvojiti pet milijardi. Mi nemamo milijarde da izdvojimo čak ni za ovo dobro delo, obnovu Gaze, koja je varvarski bombardovana, a ispod tih ruševina leže ljudski životi, što je najvažnije, deca - rekao je Lukašenko.

On je istakao da su Ujedinjene nacije (UN) bezvredna organizacija "koja ništa ne odlučuje i nikada neće", ali da trenutno nema alternativu.

- Biću iskren: kada bi postojala organizacija koja bi mogla da zameni Ujedinjene nacije, prekrstio bih se i bio bih presrećan - rekao je Lukašenko.

Kako je naveo, aktivnosti UN su pune "praznih, nepotrebnih događaja", dok istinski važna pitanja ostaju nerešena.

- Da li su UN sprečile ijedan sukob? Nijedan. Ali mi smo realisti. Danas ne postoji nijedna druga organizacija koja bi okupila sve predstavnike država sveta, celog sveta - naglasio je Lukašenko.

Lukašenko je rekao da je ponudio Sjedinjenim Američkim Državama idealan tok delovanja u vezi sa situacijom u Venecueli, ali da su umesto toga Amerikanci "uradili nešto glupo", zarobivši predsednika te zemlje Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

- Stalno im govorim iskreno gde greše. Greše sa Madurom, uradili su nešto glupo. Upozorio sam ih. Na predlog Amerikanaca - ne mene, ali su me pitali, bio sam uvučen u ovaj problem. I ponudio sam im savršeno rešenje. Savršeno rešenje! Ali oni su krenuli svojim putem - naveo je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, Tramp je "želeo da udovolji vojsci" po pitanju Venecuele i SAD su pogrešno postupile zarobljavanjem venecuelanskog predsednika.

- Pa šta su uradili? Uvek morate da razmišljate: napravio sam korak, ali šta se desilo dalje? Pa šta sada? Kako Maduro može biti odgovoran za trgovinu drogom? Za šta može biti optužen? Pa, dokazati da je bio na čelu nekog kartela. I ceo svet je umešan u trgovinu drogom, to je istina - rekao je beloruski lider.

On je dodao i da je francuskim predstavnicima koji su posetili Minsk preneo poruku ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Francuzi su došli ovde. Preneo sam im poruku ne samo u svoje ime, već i od predsednika Putina - rekao je Lukašenko i ocenio da se francuski predsednik Emanuel Makron "urazumio i odlučio da uspostavi kontakte sa Rusijom u sumrak svoje karijere".

Napomenuo je da Zapadna Evropa odbija da sarađuje sa Moskvom i Minskom, čak i na račun sopstvenih interesa.

- Jedina osoba sa kojom bi mogli da komuniciraju, da se druže i da razgovaraju - to sam rekao pre godinu ili šest meseci - je Rusija. Evo resursa, a vi imate najvišu tehnologiju. Hajde da sarađujemo zajedno. Ovo je evroazijski region i to bi bila najmoćnija organizacija - rekao je Lukašenko i ocenio da Evropska unija nije voljna da sledi takav put.

(Tanjug)