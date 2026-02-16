Politika

VUČIĆEVO UPOZORENJE ZA SRETENJE: Saopštavam vam ono što znam, savezi se formiraju da bi nas okupirali

Новости онлине

16. 02. 2026. u 17:42

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas na ceremoniji uručivanja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti, da će Srbija biti pritisnuta teže i više nego ikada i istakao da su savezi koji se formiraju napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas i da moramo da budemo spremni da sačuvamo zemlju.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

- Savezi koje prave protiv nas nisu napravljeni da bi bili druga, treća ili peta vest u našim informativnim emisijama. Ti savezi su napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas i da bi se pripremilo neko jedinstveno polje delovanja na nekom istočnom frontu, gde ne bi bilo kamička u cipeli, a mnogi vide Srbiju kao taj kamičak u cipeli - rekao je Vučić.

Dodao je da se ti savezi formiraju da bi, u trenutku kad izbije veći rat, postojale snage koje imaju kapacitet da okupiraju našu zemlju.

- Da bi iz različitih pravaca napali Srbiju, iako vam to danas deluje kao potpuno nemoguća stvar, ja vam saopštavam ne ono što mislim, nego što znam, da bi u trenutku da kada za to dođe potreba, kada izbije mnogo veći rat, postojale snage koje imaju dovoljno mogućnosti i kapaciteta da okupiraju našu zemlju. U skladu sa tim, mi moramo da budemo pripremljeni, moramo da osnažimo sve svoje ekonomske kapacitete, da ojačamo naše institucije, da osnažimo našu vojsku i da budemo spremni da odbranimo zemlju i pobedimo - naglasio je Vučić.

