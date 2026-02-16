VUČIĆEVO UPOZORENJE ZA SRETENJE: Saopštavam vam ono što znam, savezi se formiraju da bi nas okupirali
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas na ceremoniji uručivanja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti, da će Srbija biti pritisnuta teže i više nego ikada i istakao da su savezi koji se formiraju napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas i da moramo da budemo spremni da sačuvamo zemlju.
- Savezi koje prave protiv nas nisu napravljeni da bi bili druga, treća ili peta vest u našim informativnim emisijama. Ti savezi su napravljeni da bi aktivno delovali protiv nas i da bi se pripremilo neko jedinstveno polje delovanja na nekom istočnom frontu, gde ne bi bilo kamička u cipeli, a mnogi vide Srbiju kao taj kamičak u cipeli - rekao je Vučić.
Dodao je da se ti savezi formiraju da bi, u trenutku kad izbije veći rat, postojale snage koje imaju kapacitet da okupiraju našu zemlju.
- Da bi iz različitih pravaca napali Srbiju, iako vam to danas deluje kao potpuno nemoguća stvar, ja vam saopštavam ne ono što mislim, nego što znam, da bi u trenutku da kada za to dođe potreba, kada izbije mnogo veći rat, postojale snage koje imaju dovoljno mogućnosti i kapaciteta da okupiraju našu zemlju. U skladu sa tim, mi moramo da budemo pripremljeni, moramo da osnažimo sve svoje ekonomske kapacitete, da ojačamo naše institucije, da osnažimo našu vojsku i da budemo spremni da odbranimo zemlju i pobedimo - naglasio je Vučić.
Preporučujemo
MACUT IZ ATINE: Veze Srbije i Grčke istorijske i bratske
16. 02. 2026. u 19:25
SLIKA IZ VAZDUHA: Pogledajte koliko se blokadera večeras okupilo u Novom Sadu (FOTO)
16. 02. 2026. u 19:10
ŽESTOKE PRETNjE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik
NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.
16. 02. 2026. u 15:44
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
Danju spasavao živote u bolnici, noću se pretvarao u MONSTRUMA: Jeziva istina otkrivena godinama kasnije
POLICIJA veruje da je Kris Revak, koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, možda bio serijski ubica. Njegov život i dela krili su mračnu stranu koja je šokirala istražitelje.
15. 02. 2026. u 09:19
Komentari (0)