TRAMPOVI SPECIJALCI UPALI NA RUSKI TANKER: Lovili ga od Kariba do Indijskog okeana - "On je bežao, a mi ga pratili" (VIDEO)
Američko Ministarstvo rata, kako se Ministarstvo odbrane SAD naziva tokom drugog mandata predsednika Donalda Trampa, objavilo je video-snimak upada vojnih snaga na tanker "Akvila II", koji su, kako se navodi, "lovili od Kariba do Indijskog okeana".
Prema saopštenju, operacija je sprovedena bez incidenta.
Kako se ističe, tanker nije poštovao takozvani "karantin", odnosno zabranu plovidbe brodova sa naftom u i iz Venecuele, koju je uvela Trampova administracija.
„Kada Ministarstvo rata kaže da je na snazi karantin, to shvatamo krajnje ozbiljno. Ništa neće sprečiti Ministarstvo rata u odbrani naše otadžbine, čak ni okeani na drugom kraju sveta. Tokom noći između nedelje i ponedeljka, američke vojne snage izvršile su zakonito pomorsko presretanje i ukrcavanje na ‘Akvilu II’ bez incidenta, u zoni odgovornosti INDOPACOM-a“, navodi se u objavi koja prati snimak na društvenoj mreži Iks.
Dodaje se da je tanker "Akvila II" delovao suprotno karantinu koji je predsednik Tramp uveo u karipskom regionu za plovila pod sankcijama.
„On je bežao, a mi smo ga pratili. Ministarstvo rata je sledilo i lovilo ovo plovilo od Kariba do Indijskog okeana. Nijedna druga nacija na planeti Zemlji nema kapacitete da sprovede svoju volju u bilo kom domenu. Na kopnu, u vazduhu ili na moru, naše oružane snage će vas pronaći i sprovesti pravdu. Gorivo će vam nestati mnogo pre nego što uspete da pobegnete. Ministarstvo rata sprečiće sve nelegalne aktere i njihove pomagače da prkose američkoj moći u globalnom pomorstvu“, poručuje se u saopštenju.
Iako američke vlasti nisu navele čije je plovilo, podatke o tanker-u „Akvila II“ objavio je Glavni obaveštajni direktorat Ministarstva odbrane Ukrajine. Prema tim navodima, brod je deo ruske takozvane „flote iz senke“ i plovi pod zastavom Paname.
(Informer)
