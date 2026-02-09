TRAMPOVI SPECIJALCI UPALI NA RUSKI TANKER: Lovili ga od Kariba do Indijskog okeana - "On je bežao, a mi ga pratili" (VIDEO)

Američko Ministarstvo rata, kako se Ministarstvo odbrane SAD naziva tokom drugog mandata predsednika Donalda Trampa, objavilo je video-snimak upada vojnih snaga na tanker "Akvila II", koji su, kako se navodi, "lovili od Kariba do Indijskog okeana".

Foto: X printskrin/DeptofWar

Prema saopštenju, operacija je sprovedena bez incidenta.

Kako se ističe, tanker nije poštovao takozvani "karantin", odnosno zabranu plovidbe brodova sa naftom u i iz Venecuele, koju je uvela Trampova administracija.

„Kada Ministarstvo rata kaže da je na snazi karantin, to shvatamo krajnje ozbiljno. Ništa neće sprečiti Ministarstvo rata u odbrani naše otadžbine, čak ni okeani na drugom kraju sveta. Tokom noći između nedelje i ponedeljka, američke vojne snage izvršile su zakonito pomorsko presretanje i ukrcavanje na ‘Akvilu II’ bez incidenta, u zoni odgovornosti INDOPACOM-a“, navodi se u objavi koja prati snimak na društvenoj mreži Iks.

When the @DeptofWar says quarantine, we mean it. Nothing will stop DoW from defending our Homeland — even in oceans halfway around the world.



Overnight, U.S. military forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding on the Aquila II without incident in the… pic.twitter.com/kYVAQC5io9 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 9, 2026

Dodaje se da je tanker "Akvila II" delovao suprotno karantinu koji je predsednik Tramp uveo u karipskom regionu za plovila pod sankcijama.

„On je bežao, a mi smo ga pratili. Ministarstvo rata je sledilo i lovilo ovo plovilo od Kariba do Indijskog okeana. Nijedna druga nacija na planeti Zemlji nema kapacitete da sprovede svoju volju u bilo kom domenu. Na kopnu, u vazduhu ili na moru, naše oružane snage će vas pronaći i sprovesti pravdu. Gorivo će vam nestati mnogo pre nego što uspete da pobegnete. Ministarstvo rata sprečiće sve nelegalne aktere i njihove pomagače da prkose američkoj moći u globalnom pomorstvu“, poručuje se u saopštenju.

Iako američke vlasti nisu navele čije je plovilo, podatke o tanker-u „Akvila II“ objavio je Glavni obaveštajni direktorat Ministarstva odbrane Ukrajine. Prema tim navodima, brod je deo ruske takozvane „flote iz senke“ i plovi pod zastavom Paname.

(Informer)