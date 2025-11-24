TIP ostali sportovi

BORAC JE VEZAO PET PORAZA: Igokea ima dobar skor

Marko Milosavljević

24. 11. 2025. u 07:40

KOŠARKAŠI Igokee će u osmom kolu ABA lige gostovati Borcu

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Izabranici Nenada Stefanocića su u dosadašnjem delu sezone odigrali sjajno u ABA ligi.

Upisali su četiri pobede, a jedini poraz su pretrpeli od Kluža u okviru pete runde na gostujućem terenu.

U prethodnom kolu su savladali Split, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 93:85.

Boriša Simanić je sa 17 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Stahinja Gavrilović sa 16.

Sa druge strane, tim iz Čačka je vezao pet poraza, a jedini trijumf je ostvario protiv Studentskog Centra.

NAŠ TIP: Borac - Igokea 2 (kvota 1,55)

