BORAC JE VEZAO PET PORAZA: Igokea ima dobar skor
KOŠARKAŠI Igokee će u osmom kolu ABA lige gostovati Borcu
Izabranici Nenada Stefanocića su u dosadašnjem delu sezone odigrali sjajno u ABA ligi.
Upisali su četiri pobede, a jedini poraz su pretrpeli od Kluža u okviru pete runde na gostujućem terenu.
U prethodnom kolu su savladali Split, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 93:85.
Boriša Simanić je sa 17 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, pratio ga je Stahinja Gavrilović sa 16.
Sa druge strane, tim iz Čačka je vezao pet poraza, a jedini trijumf je ostvario protiv Studentskog Centra.
