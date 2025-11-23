TIP ostali sportovi

DA LI JE PORAZ NAKON DRAMATIČNE ZAVRŠNICE UZDRMAO BARSU? Katalonci imaju negativan skor u domaćem šampionatu

Marko Milosavljević

23. 11. 2025. u 09:24

KOŠARKAŠI Barselone će u osmom kolu španskog prvenstva gostovati Gran Kanariji.

Veliku bitku su vodili Katalonci u Istanbulu protiv oslabanjenog Anadolu Efesa, ali nisu uspeli da stignu do trijumfa.

Iako su bolje otvorili utakmicu i imali dvocifrenu prednost na poluvremenu, u trećem kvartalu nisu uspeli da zadrže isti nivo.

Tačku na meč stavio je Isaija Kordinije koji je uspešno izveo dva bacanja u poslednjoj sekundi (74:73).

Barsa u domaćem šampionatu igra jako loše, u dosadašnjem delu takmičenja upisala je tri trijumfa i četiri poraza.

Verujemo da će danas slaviti na gostujućem terenu.

NAŠ TIP: Gran Kanarija - Barselona 2 (kvota 1,60)

