BUNDESLIGA: "Zebre" igraju u ubrzanom ritmu, Magdeburg odrađuje posao...

Marko Milosavljević

22. 11. 2025. u 10:00

OVOG vikenda se igra trinaesto kolo nemačkog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili dva predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Bundesliga

19.00 Magdeburg - Veclar H1 -8,5 (2,00)

20.00 Kil - Gepingen +60,5 (2,10)

Kvota: 4,20

