SADA JE FOKS GLAVNI: Kada nema Vembanjame, iskusni plej je nosilac igre Sparsa
OČEKUJEMO dobro izdanje Dierona Foksa čiji San Antonio sparsi dočekuju Atlante hokse dva sata posle ponoći u "Frost bank centru".
Kada nema Vembanjame, Foks je glavni igrač San Antonija. Zbog toga je doveden iz Sakramenta i u više navrata je pokazao da mu prija ta uloga od kada je pojačao Sparse.
Početak ove sezone propustio je zbog povrede, ali od kada se vratio igra veoma dobro, a najbolju partiju pružio je pre par večeri protiv svog bišeg kluba kada je uz 28 poena podelio 11 asistencija.
Nakon toga je protiv Memfisa predvodio San Antonio do pobede sa 26 postignutih koševa, tako da u sjajnom ritmu dočekuje večerašnji susret.
Atlanta igra brzu košarku, ne obazire se previše na odbranu, kao ni Sparsi, tako da bi ovo trebala biti košgeterska utakmica kakva odgovara Foksu i očekujemo da prebaci zadatu granicu.
NAŠ TIP: Dieron Foks +25,5 poena (kvota 1,90)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
20. 11. 2025. u 07:00
JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu
20. 11. 2025. u 08:20
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
20. 11. 2025. u 08:40
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
20. 11. 2025. u 09:40
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)