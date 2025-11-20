SADA JE FOKS GLAVNI: Kada nema Vembanjame, iskusni plej je nosilac igre Sparsa

OČEKUJEMO dobro izdanje Dierona Foksa čiji San Antonio sparsi dočekuju Atlante hokse dva sata posle ponoći u "Frost bank centru".

Foto: Profimedia

Kada nema Vembanjame, Foks je glavni igrač San Antonija. Zbog toga je doveden iz Sakramenta i u više navrata je pokazao da mu prija ta uloga od kada je pojačao Sparse.

Početak ove sezone propustio je zbog povrede, ali od kada se vratio igra veoma dobro, a najbolju partiju pružio je pre par večeri protiv svog bišeg kluba kada je uz 28 poena podelio 11 asistencija.

Nakon toga je protiv Memfisa predvodio San Antonio do pobede sa 26 postignutih koševa, tako da u sjajnom ritmu dočekuje večerašnji susret.

Atlanta igra brzu košarku, ne obazire se previše na odbranu, kao ni Sparsi, tako da bi ovo trebala biti košgeterska utakmica kakva odgovara Foksu i očekujemo da prebaci zadatu granicu.

NAŠ TIP: Dieron Foks +25,5 poena (kvota 1,90)

