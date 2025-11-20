POVREDA JANISA GA TERA DA BUDE LIDER TIMA: Mladi bek sada ima još veću odgovornost
TALENTOVANI Rajan Rolins igra veoma dobro ove sezone, a očekujemo da sada bude još bolji kada nema povređenog Janisa Adetokumba. Priliku da to dokaže imaće na večeršanjem susretu Baksa i Seventisiksersa u "Fajzer forumu" (2.00).
Teško vreme predstoji Milvoki baksima koji će par nedelja biti bez svog najboljeg igrača, Janisa Adetokumba zbog povrede prepona. Za vreme njegovog odsustva neko drugi će morati da preuzme odgovornost poenterskog lidera ekipa, a kao logično rešenje nameće se Rajan Rolins.
Talentovani bek je pored dvostrukog MVP-a najviše pokazao na startu sezone, u proseku ubacuje 17.3 poena, a pored toga deli 5.3 asistencije, malo je ko to očekiva od njega pošto u dosadašnjem toku karijere nije beležio takve brojke i vidi se da je preko leta dosta radio na sebi.
To mu se isplaćuje, a idealnu priliku da prikaže još više imaće za vreme odsustva sjajnog Janisa.
Večerašnji rival Baksima biće Filadelfija koja takođe igra veoma brzu košarku, na poen više i možemo očekivati utakmicu sa velikim brojem koševa.
Zbog svega toga verujemo u dobro izdanje Rolinsa, od njega se traži da ubaci 22 poena što je učinio na prošlom meču protiv Kavsa (postigao 24) kada se Janis povredio i tipujemo da će prebaciti zadatu granicu.
NAŠ TIP: Rajan Rolins +21,5 poena (kvota 1,90)
