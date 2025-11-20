EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evroliga
20.15 Filip Petrušev +13,5 (1,90)
20.15 Ti-Džej Šorts +10,5 (1,84)
20.30 Ilajdža Brajant +14,5 (1,85)
Kvota: 6,47
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OBA TIMA SU U KRIZI: Madriđani dočekuju litvanskog velikana
20. 11. 2025. u 08:30
"MANEKENI" SU BILI STOPROCENTNI U DUPLOM KOLU: Hapoel čuva lidersku poziciju
20. 11. 2025. u 08:10
PAO IGRA SVE BOLjE: Ataman je probudio Šortsa
20. 11. 2025. u 07:55
TEŠKO IM IDE BEZ PRVE ZVEZDE: Efes je u problemu!
20. 11. 2025. u 07:40
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
DEJAN STANKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Evo kako su njegovi igrači reagovali kada su čuli da je dobio otkaz u Spartaku iz Moskve
Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka, a odlazak iz kluba iz prestonice Rusije, po tvrdnji određenih ruskih medija, nije bio (samo) zbog loših rezultata. Pa opet, najnovije vesti iz Moskve - mogu da budu povod za zadovoljstvo srpskog stručnjaka.
20. 11. 2025. u 18:36
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su više nego zanimljive.
20. 11. 2025. u 19:22
Komentari (0)