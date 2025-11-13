TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

13. 11. 2025. u 12:00

ZA danas vam je naša redakcija spremila četiri predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

Foto Profimedia

NBA

1.00 Klivlend kavalirs - Toronto raptors hendikep poena 2 (-10,5) (1,60)

3.00 Juta džez - Atlanta hoks 1 (2,10)
3.00 Devin Buker +28,5 poena (1,88)

Ukupna kvota: 6,32

