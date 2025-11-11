TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

11. 11. 2025. u 08:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke i odbojke.

FOTO: Ata images

Utorak

17.00 Dubai - Crvena zvezda ukupno poena -170,5 (1,50)

20.05 Hapoel Tel Aviv - Baskonija ukupno poena +172,5 (1,52)
20.30 Trefl Gdanjsk - Kuprum Gožov ukupno poena +178,5 (1,83)
20.30 Partizan - Monako 1 (2,10)

Ukupna kvota: 8,76

