KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke i odbojke.
Utorak
17.00 Dubai - Crvena zvezda ukupno poena -170,5 (1,50)
20.30 Trefl Gdanjsk - Kuprum Gožov ukupno poena +178,5 (1,83)
20.30 Partizan - Monako 1 (2,10)
Ukupna kvota: 8,76
