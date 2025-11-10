SRBIN SRUŠIO PORTLAND: Nikola Jović ima sve bolju ulogu!

KOŠARKAŠI Majamija će u noći između ponedeljka i utorka ugostiti Klivlend.

FOTO: Tanjug/AP

Floriđani su pre dve večeri na svom terenu savladali Portland rezultatom 136:131 i tako stigli do šeste pobede.

Briljantnu partiju pružio je Nikola Jović koji je sa 29 ubačenih poena postavio i rekord karijere.

Kavalirsi su su ostvarili jednu pobedu više u dosadašnjem delu takmičenja, ali su trnetno bu boljem ritmu.

Vezali su četiri pobede i ne nameravaju da se zaustave, u prethodnom kolu savladali su Čikago rezultatom 128:122.

Verujemo da će gostujući tim slaviti.

NAŠ TIP: H2 4,5 (kvota 1,58)

