PORAŽEN JE U U FINALU ATINE,ALI JE OBEZBEDIO KARTU ZA TORINO: Muzeti je imao mnogo sreće!
LORENCO Muzeti i Tejlor Fric će odmeriti snage u prvom kolu grupne faze završnog mastersa u Torinu.
Italijan je pre samo pre dva dana igrao finale u Atini, ali poražen je od Novaka Đokovića.
Lorencu je bila potrebna pobeda kako bi otišao u Torino na završni masters, međutim, odmah nakon meča Novak je odustao, te je on otputovao kao poslednji učesnik.
Deveti igrač sveta je bolje otvorio finale, povo je sa 1:0 u setovima, ali nakon velike borbe srpski teniser je preokrenuo.
Frica smo poslednji put gledali na mastersu u Parizu kada je poražen od Aleksandra Bublika.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,72)
