PORAŽEN JE U U FINALU ATINE,ALI JE OBEZBEDIO KARTU ZA TORINO: Muzeti je imao mnogo sreće!

LORENCO Muzeti i Tejlor Fric će odmeriti snage u prvom kolu grupne faze završnog mastersa u Torinu.

FOTO: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Italijan je pre samo pre dva dana igrao finale u Atini, ali poražen je od Novaka Đokovića.

Lorencu je bila potrebna pobeda kako bi otišao u Torino na završni masters, međutim, odmah nakon meča Novak je odustao, te je on otputovao kao poslednji učesnik.

Deveti igrač sveta je bolje otvorio finale, povo je sa 1:0 u setovima, ali nakon velike borbe srpski teniser je preokrenuo.

Frica smo poslednji put gledali na mastersu u Parizu kada je poražen od Aleksandra Bublika.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,72)

