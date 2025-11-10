TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

10. 11. 2025. u 07:07

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

18.00 Ilirija - Spartak Subotica -164,5 (2,55)

1.00 Orlando - Portland 1 (1,75)

Kvota: 4,46

