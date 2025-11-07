BITKA ZA FINALE MECA: Nori je proveo dosta minuta na terenu
KAMERON Nori i Lorenco Sonego će odmeriti snage u polufinalu turnira u Francuskoj.
Britanski teniser je zasluženo stigao do polufinala, ali svaki meč je dobio nakon odlučujućeg seta.
Zanimljivo je da je sa turnira eliminisao tri Francuza, Valentina Rojera, Artura Kazoa i Kirijana Žakea.
U četvrtfinalu je režirao preokret, meč je trajao dva i po sata, a konačan rezultat glasio je 2:1 (4:6,7:6,6:4).
Sa druge strane, Italijan je iz žreba eliminisao Jama Čoinskog, Flavija Kobolija i Danijela Altmajera.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,70)
