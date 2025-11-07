TIP ostali sportovi

"MANEKENI" SU U ISTANBULU: Domaćin je loše počeo sezonu

Marko Milosavljević

07. 11. 2025. u 08:10

ANADOLU Efes će u devetom kolu Evrolige ugostiti Milano.

МАНЕКЕНИ СУ У ИСТАНБУЛУ: Домаћин је лоше почео сезону

Foto: Profimedia

Pomenuti rivali imaju identičan skor, upisali su po tri pobede i pet poraza u dosadašnjem delu takmičenja.

Izabranici Igora Kokoškova su prošle nedelje u duplom kolu bili polovični, savladali su Pariz, a zatim izgubili od Baskonije.

Isto su uradili i "manekeni", nakon poraza od Barselone, uspeli su da sruše upravo Parižane na svom terenu.

Verujemo da će Anadolu Efes iskoristiti prednost domaćeg terena.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)

