"MANEKENI" SU U ISTANBULU: Domaćin je loše počeo sezonu
ANADOLU Efes će u devetom kolu Evrolige ugostiti Milano.
Pomenuti rivali imaju identičan skor, upisali su po tri pobede i pet poraza u dosadašnjem delu takmičenja.
Izabranici Igora Kokoškova su prošle nedelje u duplom kolu bili polovični, savladali su Pariz, a zatim izgubili od Baskonije.
Isto su uradili i "manekeni", nakon poraza od Barselone, uspeli su da sruše upravo Parižane na svom terenu.
Verujemo da će Anadolu Efes iskoristiti prednost domaćeg terena.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)
