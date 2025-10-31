KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke i košarke.
Petak
20.30 Šlepsk Suvalki - Trefl Gdannjsk 1 (1,67)
3.00 Portland trejlblejzers - Denver nagets 2 (1,52)
Ukupna kvota: 4,77
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
