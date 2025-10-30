TIP ostali sportovi

BUBLIK BEZ IZGUBLJENOG SETA: Fric je postavljen za četvrtog nosioca

Marko Milosavljević

30. 10. 2025. u 13:18

TEJLOR Fric i Aleksandar Bublik će se sastati u trećem kolu Pariza,

FOTO: Tanjug/AP

Amerikanac je na turnir uu Farncuskoj postavljen za četvrtog nosioca i bio je slobodan u prvom kolu.

U drugom je savladao Aleksandra Vukića, imao je dosta problema u prvom setu, ali je u drugom posao odradio rutinski, konačan rezultat glasio je 2:0 (7:6,6:2).

Bublik nije izgubio set u dosadašnjem delu takmičenja, eliminisao je Alekseja Popirina i Korentana Mutea.

Verujemo da će Fric biti uspešniji.

NAŠ TIP: Fric - Bublik 1 (kvota 1,65)

