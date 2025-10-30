BUBLIK BEZ IZGUBLJENOG SETA: Fric je postavljen za četvrtog nosioca
TEJLOR Fric i Aleksandar Bublik će se sastati u trećem kolu Pariza,
Amerikanac je na turnir uu Farncuskoj postavljen za četvrtog nosioca i bio je slobodan u prvom kolu.
U drugom je savladao Aleksandra Vukića, imao je dosta problema u prvom setu, ali je u drugom posao odradio rutinski, konačan rezultat glasio je 2:0 (7:6,6:2).
Bublik nije izgubio set u dosadašnjem delu takmičenja, eliminisao je Alekseja Popirina i Korentana Mutea.
Verujemo da će Fric biti uspešniji.
NAŠ TIP: Fric - Bublik 1 (kvota 1,65)
