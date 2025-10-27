POKAZUJE RASKOŠNI TALENAT: Nekadašnji prvi pik dominira na startu sezone

ODLIČNE dve uvodne partije imao je Zajon Vilijamson, a mi verujemo da će to ponovo biti slučaj kada njegovi Pelikansi večeras budu ugostili Boston seltikse (1.00).

Foto Profimedia

Da Zajon Vilijamson poseduje raskošan talenat svi znaju, skočnost, brzina, prodor, sve ima bivši student Djuka, ali povrede su mu osakatile karijeru i nikada nije uspeo u kontinuitetu da prikaže koliko zna.

Ovoga leta radio je dosta na sebi, smršao je, izgleda bolje, zdravo i kada je to slučaj od njega se očekuje da dominira što i čini na startu sezone.

Uzorak jeste mali, samo dve odigrane utakmice, ali u oba navrata je ubacio po 27 poena, a protiv San Antonija je upisao i dabl-dabl sa deset uhvaćenih skokova, dok mu je protiv Memfisa on izmakao jer je imao skok manje.

Vredi napomenuti i da odlično asistira, 12 dodavanja za poene na pomenuta dva meča, tačnije šest u proseku što bi mu bila najveća brojka u karijeri ako uspe da je održi.

Podsetimo, on je tokom srednje škole igrao plejmejkera, tako da mu nije strano da razigrava svoje saigrače i to je samo jedno od oružja koje poseduje u svom arsenalu.

Večerašnji rival Pelikansima biće umorni Boston koji je i osakaćen povredama, bukmejkeri favorizuju Nju Orleans i ako misle da slave Zajon mora pružiti novu dominantnu partiju što mi verujemo da će i učiniti.

NAŠ TIP: Zajon Vilijamson +25,5 (kvota 1,90)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć