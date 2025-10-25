TIP ostali sportovi

BITKA ZA FINALE: Španac i Francuz igraju dosta agresivno

Marko Milosavljević

25. 10. 2025. u 10:51

ALEHANDRO Davidovič Fokina i Igo Imber će odmeriti snage u polufinalu turnira u Bazelu.

FOTO: Tanjug/AP

Španac je igrač koji je izuzetno borben, igra sa dosta samopouzdanja i to se jasno vidi na terenu.

Izuzetno je čvrst sa osnovne linije, a za razliku od većine igrača, tempo u poenima voli da diktira bekhendim koji je na izuzetno visokom nivou.

Često voli da preuzme rizik u dugim ponima, neretko završava vinerima koji mu drastično podižu samopouzdanje.

Verujemo da će se naći u finalu.

NAŠ TIP: Imber - Fokina 2 (kvota 2,27)

