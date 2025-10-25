BITKA ZA FINALE: Španac i Francuz igraju dosta agresivno
ALEHANDRO Davidovič Fokina i Igo Imber će odmeriti snage u polufinalu turnira u Bazelu.
Španac je igrač koji je izuzetno borben, igra sa dosta samopouzdanja i to se jasno vidi na terenu.
Izuzetno je čvrst sa osnovne linije, a za razliku od većine igrača, tempo u poenima voli da diktira bekhendim koji je na izuzetno visokom nivou.
Često voli da preuzme rizik u dugim ponima, neretko završava vinerima koji mu drastično podižu samopouzdanje.
Verujemo da će se naći u finalu.
NAŠ TIP: Imber - Fokina 2 (kvota 2,27)
