PRVENAC U 2026. GODINI! Janik Siner je šampion Indijan Velsa
Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Masters u Indijan Velsu, pošto je sinoć u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Meč je trajao jedan sat i 56 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Medvedev nalazi na 11. mestu ATP liste.
Ovo je bio 16. međusobni duel ruskog i italijanskog tenisera, a deveti trijumf Sinera, koji je po prvi put u karijeri osvojio turnir u Indijan Velsu.
Italijanski teniser je pobedom u Indijan Velsu stigao do 25 titule u karijeri, a prve u ovoj sezoni.
Medvedev je ostao na 23 osvojena ATP trofeja. ATP turnir u Indijan Velsu se igrao za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
DA LI ĆE JE UBITI? Opet dibidus zbunila ceo Iran, tražila azil, pa...
16. 03. 2026. u 07:00
ŠTA OVO URADI SRBIN!? Nikola Jokić zaprepastio ceo svet (VIDEO)
16. 03. 2026. u 06:40
HRVATSKI PROVOKATORI! Evo šta su navijači Hajduka uradili pristalicama Crvene zvezde
16. 03. 2026. u 06:04
KAKAV SUNOVRAT! Posle odustajanja od Majamija Novak Đoković saznao katastrofalne vesti
16. 03. 2026. u 05:40
ZAKUVALO SE: Milan ima priliku da se pobedom u velikom derbiju ozbiljno približi vodećem Interu!
POSLE veoma bitne pobede nad Interom u "Derbi Dela Madonini", Milan gostuje Laciju u nedelju uveče sa jasnim ciljem ,nastaviti poteru za večitim rivalom u borbi za titulu (20.45).
15. 03. 2026. u 07:30
UKRAJINAC U SRBIJI OKRENUO LEĐA RUSKOJ ZASTAVI: Nije mogao ni da sanja šta će potom da se desi (VIDEO)
U najnovije vesti vezane za Rusiju i Ukrajinu - "uplela" se i Srbija.
14. 03. 2026. u 21:45
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
