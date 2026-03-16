Tenis

PRVENAC U 2026. GODINI! Janik Siner je šampion Indijan Velsa

Новости онлине

16. 03. 2026. u 06:21

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je Masters u Indijan Velsu, pošto je sinoć u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

ПРВЕНАЦ У 2026. ГОДИНИ! Јаник Синер је шампион Индијан Велса

Foto: Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 56 minuta. Siner je drugi teniser sveta, dok se Medvedev nalazi na 11. mestu ATP liste.

Ovo je bio 16. međusobni duel ruskog i italijanskog tenisera, a deveti trijumf Sinera, koji je po prvi put u karijeri osvojio turnir u Indijan Velsu.

Italijanski teniser je pobedom u Indijan Velsu stigao do 25 titule u karijeri, a prve u ovoj sezoni.

Medvedev je ostao na 23 osvojena ATP trofeja. ATP turnir u Indijan Velsu se igrao za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
