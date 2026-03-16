Košarka

ŠTA OVO URADI SRBIN!? Nikola Jokić zaprepastio ceo svet (VIDEO)

Новости онлине

16. 03. 2026. u 06:40

PROŠLA su dva dana od meča Los Anđeles Lejkersa i Denvera.

FOTO: Tanjug/AP

Podsećanja radi, U okršaju za pamćenje Lejkersi su posle produžetka savladali Denver rezultatom 127:125.

Nikola Jokić je meč završio sa tripl-dabl učinkom, 27. u sezoni. zabeležio je 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

Jedno dodavanje je oduševilo ceo svet. Tim Hardavej Džunior je bio na pravom mestu, pa je srpski centar samo bacio loptu iza leđa bez gledanja, a njegov saigrač je poentirao bez problema.

O ovom potezu Jokića se i dalje priča i ne silazi sa TV ekrana kako u SAD, tako i širom sveta.

PARTIZAN DOBIJA VELIKO POJAČANJE: Polaznik Ajaksove škole opcija više za Srđana Blagojevića!

