STIŽE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 16. mart
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Nakon hladnog jutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije uveče i tokom noći na jugozapadu, jugu i severu postepeno naoblačenje.
Kratkotrajna slaba kiša samo na severozapadu.
Najniža temperatura od -2 do 5, najviša od 15 do 19 stepeni.
Slab i umeren vetar, još ujutru na jugu Banata i u Braničevu i jak istočni i jugoistočni. Kasnije uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni.
VREME U BEOGRADU
Ujutru na širem području grada slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo.
Najniža temperatura od 2 do 5, najviša oko 18 stepeni.
Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, tokom noći u skretanju na severozapadni.
PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD
Do ponedeljka 23. marta svežije vreme.
U utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama jugozapadne i južne Srbije i sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.
U sredu padavine u prvom delu dana i to uglavnom u zapadnim i južnim predelima, posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti.
Od četvrtka promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, a kratkotrajna slaba kiša biće retka (izolovana) pojava.
(sputnikportal.rs)
