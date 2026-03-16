STIŽE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 16. mart

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Nakon hladnog jutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, kasnije uveče i tokom noći na jugozapadu, jugu i severu postepeno naoblačenje.

Kratkotrajna slaba kiša samo na severozapadu.

Najniža temperatura od -2 do 5, najviša od 15 do 19 stepeni.

Slab i umeren vetar, još ujutru na jugu Banata i u Braničevu i jak istočni i jugoistočni. Kasnije uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni.

VREME U BEOGRADU

Ujutru na širem području grada slab prizemni mraz, tokom dana sunčano i toplo.

Najniža temperatura od 2 do 5, najviša oko 18 stepeni.

Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, tokom noći u skretanju na severozapadni.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

Do ponedeljka 23. marta svežije vreme.

U utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama jugozapadne i južne Srbije i sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

U sredu padavine u prvom delu dana i to uglavnom u zapadnim i južnim predelima, posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti.

Od četvrtka promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, a kratkotrajna slaba kiša biće retka (izolovana) pojava.

