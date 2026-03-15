PROPAST ZA N1 U BAJINOJ BAŠTI: LJudi zadovoljni i srećni - Anketa prošla kako nisu očekivali! (VIDEO)

BAJINA Bašta jedno je od mesta u kojima će se 29. marta održati lokalni izbori - a blokaderska televizija Dragana Šolaka N1 dobila je neočekivan odgovor od građana tog kraja Srbije u anketi koju su sproveli na ulicama ovog grada.

Naime, televizija N1 sprovela je anketu u Bajinoj Bašti kako bi videla kakvo je zadovoljstvo građana, ali je zatekla situaciju koju očigledno nisu očekivali, jer se nikako ne uklapa u sliku koju se trude da predstave i u laži koje na svojim kanalima šire svakodnevno - ljudi su srećni i zadovoljni.

- Ja sam prezadovoljna. Ovde se lepo živi i sve je okej - rekla je jedna stanovnica.

Na pitanje kako je kao mlad roditelj zadovoljan životom u Bajinoj Bašti, jedan mladić je rekao:

- Lepo je, lep je život. Ko hoće da radi, njemu je lepo. Ko neće, njemu nije - istakao je i dodao da ima posla za one koji hoće da rade.

- Ima posla, ali ko neće, on se žali. Ima ljudi koji traže radnike ali je teško da se nađe pa uvoze sa strane.

