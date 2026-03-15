Politika

PROPAST ZA N1 U BAJINOJ BAŠTI: LJudi zadovoljni i srećni - Anketa prošla kako nisu očekivali! (VIDEO)

В.Н.

15. 03. 2026. u 11:18

BAJINA Bašta jedno je od mesta u kojima će se 29. marta održati lokalni izbori - a blokaderska televizija Dragana Šolaka N1 dobila je neočekivan odgovor od građana tog kraja Srbije u anketi koju su sproveli na ulicama ovog grada.

ПРОПАСТ ЗА Н1 У БАЈИНОЈ БАШТИ: Људи задовољни и срећни - Анкета прошла како нису очекивали! (ВИДЕО)

Foto: Prinstcreen/N1

Naime, televizija N1 sprovela je anketu u Bajinoj Bašti kako bi videla kakvo je zadovoljstvo građana, ali je zatekla situaciju koju očigledno nisu očekivali, jer se nikako ne uklapa u sliku koju se trude da predstave i u laži koje na svojim kanalima šire svakodnevno - ljudi su srećni i zadovoljni.

- Ja sam prezadovoljna. Ovde se lepo živi i sve je okej - rekla je jedna stanovnica.

Na pitanje kako je kao mlad roditelj zadovoljan životom u Bajinoj Bašti, jedan mladić je rekao: 

- Lepo je, lep je život. Ko hoće da radi, njemu je lepo. Ko neće, njemu nije - istakao je i dodao da ima posla za one koji hoće da rade.

- Ima posla, ali ko neće, on se žali. Ima ljudi koji traže radnike ali je teško da se nađe pa uvoze sa strane.

Pogledajte koje su odgovore od građana dobili u Bajinoj Bašti, u priloženom snimku: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih
Fudbal

0 13

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao da će da se desi ovakav iranski odgovor, nakon poslednjeg što je uradio predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp.

14. 03. 2026. u 20:15

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih

TRAMP I AMERI U ŠOKU! Evo šta je Iran zatražio od njih