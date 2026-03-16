KAKAV SUNOVRAT! Posle odustajanja od Majamija Novak Đoković saznao katastrofalne vesti

Novak Đoković neće igrati na Mastersu u Majamiju!

Srpski teniser je odlučio da preskoči nastup na ovom turniru, nakon što je ispao sa Indijan Velsa u osmini finala od Džeka Drejpera.

Razlog za preskakanje novog turnira su, kako stvari stoje, problemi sa rukom, pošto se žalio timu prilikom servisa na Indijan Velsu. Pored toga je na meču sa Drejperom imao određenih problema sa stomakom.

Ipak, kao glavni razlog otkazivanja nastupa u Majamiju navodi se povreda desnog ramena, a odluku da se povuče doneo je pred glavni žreb. Nepoznato je kada bi Novak Đoković mogao da se vrati na teren, a za očekivati je da to bude u Evropi na nekom od turnira koji će se igrati na šljaci.

I ova odluka će imati svoje posledice. Danas, nakon što se uzmu u računicu i rezultati sa Indijan Velsa – Novak Đoković ima 5,370 bodova. Na četvrtom mestu je Aleksandar Zverev sa 4,905.

Po okončanju Majamija, srpski teniser će izvesno ostati bez 650 bodova, koliko mu je donelo finale prošle sezone. Dakle, na njegovom saldu biće 4,720. Nemac brani 100 bodova, koliko je zaradio plasmanom u osminu finala minule godine. Čak i da ne ponovi taj rezultat, Zverev će na treće mesto nakon Majamija.

I ne samno to, šansa je i da Đoković dodatno nazaduje, u zavisnosti od rezultata koje ostvare ostali igrači...

Evo kako izgleda nova ATP lista

A ovog ponedeljka je izašla i nova ATP lista. Karlos Alkaraz sa 13,550 bodova je ostao na prvoj poziciji iako je takmičenje na Indijan Velsu okončao u polufinalu. Inače, Janik Siner je savladao Rusa Danima Medvedeva u finalu Indijan Velsa, ali je i dalje drugi na svetu sa 11,400 poena.

Treći teniser sveta je Novak Đoković sa 5,370 bodova, dok je iza njega i dalje Aleksandar Zverev sa 4,905, a Lorenco Muzeti je ostao na petoj poziciji sa 4,365 bodova. Aleks se Minor je i ove nedelje na šestoj poziciji sa 4,185 poena. Iza njega je Tejlor Fric koji ima 4,170, Feliks Ože Alijasim je osmi sa 4,000 poena, jedno mesto je bolje plasiran nego pre sedam dana, a u leđa mu gleda Ben Šelton koji ima 3,860 bodova. Sjajno izdanje u Indijan Velsu donelo je Danilu Medvedevu napredak na listi najboljih tenisera na sevtu, pa je opet među 10 najboljih, trenutno ima 3,610 bodova, dok je Aleksandar Bublik na 11. poziciji sa 3,385 bodova.

Što se tiče srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 58. na ATP listi sa 895 bodova. Hamad Međedović je ove nedelje na 115. poziciji sa 565 poena. Dušan Lajović zauzima 127. mesto sa 511 bodova. Laslo Đere je čak 204. i ima samo 288. poena.

