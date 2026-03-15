TENISKA SENZACIJA GODINE! Ispao Karlos Alkaraz

U finalu Mastersa u Indijan Velsu igraće Rus Danil Medvedev i Italijan Janik Siner. Medvedev je pobedio Karlosa Alkaraza rezultatom 2:0 (6:3, 7:6(7:3)) posle sat i 38 minuta igre i naneo Špancu prvi poraz u 2026. godini, posle 16 pobeda u nizu.

Foto: Profimedia

Medvedev je stigao do trećeg finala u kalifornijskoj pustinji, a Alkaraz je posle lošeg prvog seta imao veliku šansu da se vrati u meč u drugom setu. Prvi vođstvu 5:4 nije iskoristio dve set lopte na servis Medvedeva, koji je kasnije stigao do taj-brejka u kom je potvrdio pobedu.

Siner je pre Medvedeva do finala stigao za samo sat i 23 minuta, koliko mu je bilo potrebno da lako savlada Nemca Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0 (6:2, 6:4).

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu