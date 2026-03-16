Moskva će oštro odgovoriti na svaki napad na objekte ruskih diplomatskih predstavništava u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Sputnjiku.

Ministarstvo je podsetilo da je Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. godine jedan od ključnih međunarodnopravnih dokumenata koji regulišu odnose između država.

Ministarstvo je takođe navelo da ni prekid diplomatskih odnosa niti oružani sukob ne utiču na nepovredivost diplomatske imovine.

„Polazimo od toga da se ovi standardi poštuju i u pogledu objekata ruskih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Ukrajini, koje su državna imovina Ruske Federacije“, ističe se u saopštenju.

Ministarstvo je upozorilo da nijedan napad na diplomatska predstavništva „neće ostati bez odgovora“.

Ministarstvo spoljnih poslova je prethodno za Sputnjik saopštilo da je zgrada ukrajinske ambasade u Moskvi njeno državno vlasništvo i da ni prekid diplomatskih odnosa niti oružani sukob takođe ne utiču na nepovredivost diplomatske imovine.

Vladimir Zelenski je najavio da će Ukrajina prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom u februaru 2022. godine.

